Agropoli, carabinieri in fila per donare il sangue L'iniziativa dei militari della compagnia

Hanno risposto "presente" all'appello lanciato dai sanitari per la carenza ematica e si sono messi in fila per donare il sangue. Protagonisti i carabinieri della compagnia di Agropoli, attraverso una raccolta straordinaria in programma oggi e sabato prossimo.

L'iniziativa è stata organizzata dall'Avis di Agropoli: in entrambe le date l'associazione è presente con autoemoteche presso la sede del comando dell'Arma, per accogliere le adesioni dei carabinieri volontari in questo particolare momento di difficoltà.