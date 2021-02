Sarno, il vento abbatte impalcatura: tragedia sfiorata Cede la struttura dell'ex palestra di Via Marmino, il Comune chiude la strada

Ancora danni da maltempo a Sarno: ieri, infatti, il forte vento ha abbattuto l'impalcatura realizzata per la ristrutturazione dell'ex palestra della scuola Amendola.

L'impianto si è schiantato al suolo, per fortuna non si registrano feriti ma solo danni. Il Comune ha allertato la popolazione, invitandola a non recarsi in zona: chiuso l'accesso tra Via Marmino e traversa Esposito.