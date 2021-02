Riunione a porte chiuse trasmessa in diretta social, è scontro Pagani: diventa un caso l'incontro del Centro operativo comunale sui casi Covid in città

«Il comportamento assunto dal consigliere nonché vicepresidente del consiglio comunale di Pagani, Alessandro De Martino, va condannato senza se e senza ma. La divulgazione di un video in streaming durante la riunione del Coc da parte sua, senza essere autorizzato, è una mancanza di rispetto verso gli organi istituzionali che questa mattina hanno partecipato all’incontro indetto dal sindaco De Prisco con il Comitato operativo comunale di protezione civile per valutare l’andamento epidemiologico e adottare eventuali provvedimenti. Il gruppo di Orizzonte Comune valuterà nelle sedi opportune le misure da adottare avverso questo gesto inappropriato». Così, in una nota, il consigliere comunale Gaetano Stanzione.

«Un atto gravissimo, da chi ha l’onore di rivestire un ruolo pubblico delicato, senza aver ottenuto precedentemente il consenso dei presenti. Un atteggiamento che denota “arroganza politica” e disinteresse dei valori morali dello Stato - sottolinea il consigliere di minoranza -. Trasmettere in diretta, senza autorizzazione, una riunione a porte chiuse, in cui vengono affrontati argomenti sensibili che afferiscono alla tutela della salute pubblica, dalla scuola allo stato del contagio, oltre a suscitare allarmismo, vìola la privacy e le regole della società civile. Un comportamento inaccettabile, oltre la mera strumentalizzazione politica, che offende il senso dello Stato».