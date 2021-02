Covid, salgono i contagi: chiuse le scuole a Pagani L'ordinanza di sospensione dell'attività didattica in presenza fino al 2 marzo

Ordinanza di sospensione attività didattica in presenza per tutte le scuole di Pagani da domani 17 febbraio al 2 marzo 2021. La notizia in una nota dell'Ente.

“Preso atto della comunicazione dell’Asl pervenuta in data odierna, il sindaco Lello De Prisco si adegua a quelle che sono le competenze in misura di prevenzione Anti-Covid-19 che demandano all’Asl competente in materia e pertanto emette ordinanza n. 7 del 16.02.2021 con cui si dispone la sospensione dell’attività didattica in presenza per tutti gli istituti di ogni ordine e grado del comune di Pagani da domani 17 febbraio 2021 fino al 2 marzo 2021.

La presente ordinanza consente altresì l’attività in presenza con riferimento alle categorie protette e/o fragili secondo quanto previsto dalle ordinanze regionali e dalle disposizioni ministeriali. Si diffida altresì tutti i componenti delle fasce di età scolastica compresi dai 0 ai 17 anni e ai loro genitori di evitare che gli stessi frequentino luoghi pubblici di aggregazione e di assembramento, quali bar, piazze, ristoranti, parchi, sale da gioco, etc. Si dispone per la polizia locale e per gli organi di pubblica sicurezza di effettuare opportune attività di controllo anche a campione per le effettive ottemperanze alla presente ordinanza”.