A Baronissi "Ancora ceffi che chiedono denaro ai vecchietti" E' di nuovo allarme truffatori in città, l'appello del sindaco Valiante

Un nuovo appello alla cittadinanza da parte del sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante: è ancora allarme truffatori in città. Sono stati segnalati diversi soggetti sconosciuti che tentano di truffare anziani al loro domicilio. "Registriamo ancora la presenza in città di ceffi che chiedono denaro a vecchietti per fantomatici pacchi da consegnare a loro parenti.- Ha scritto il primo cittadino sul suo profilo social - Allertiamo immediatamente i Carabinieri telefonando al 112 in caso di visite di persone sconosciute e sospette."