Un incendio distrugge la loro casa: "Aiutiamo questa famiglia" L'appello del primo cittadino di Sarno

Tre giorni fa un incendio divampato a causa di un corto circuito ha distrutto una casa in via Paolo Falciani nel comune di Sarno. "Una tragedia sfiorata." Ha commentato il primo cittadino Giuseppe Canfora. Padre, mamma e i loro due figli piccoli sono sopravvissuti. Si trovano ora a Bracigliano, ospiti provvisoriamente di una struttura di accoglienza, in questo momento di emergenza. Una soluzione provvisoria perché sono senza casa e non sanno dove andare. "Per questo rivolgo un appello accorato affinché ci sia qualcuno di buon cuore disposto a fittare un bilocale per dare un tetto a questa famiglia rimasta senza casa." Questo l'appello del primo cittadino.