Da Castellabate a Vallo per il vaccino: disagi per gli anziani Il comune cilentano chiede all'Asl di modificare il piano: iniezioni ad Agropoli

Da Castellabate a Vallo della Lucania per sottoporsi al vaccino, non proprio dietro l'angolo. Una trasferta disagevole, soprattutto se si pensa che a sobbarcarsela sarebbero stati gli anziani ultraottantenni. Per questo motivo il sindaco facente funzioni, Luisa Maiuri, ha investito l'Asl di Salerno della problematica dopo aver raccolto le segnalazioni delle persone.

"Ho ricevuto assicurazione che, d'ora in poi, tutti gli ultraottantenni saranno chiamati per la somministrazione del vaccino presso l'ospedale di Agropoli", le parole del sindaco dopo l'incontro con la direzione generale dell'azienda ospedaliera.

Maiuri ha ricordato di "aver ricevuto molte proteste per il reale disagio che dovrebbero affrontare ultraottantenni per potersi vaccinare in quanto, a seguito di prenotazione, sono stati convocati presso l'ospedale San Luca". Gli anziani già convocati saranno ricontattati per una nuova data: ci sarà qualche giorno di ritardo nella campagna di somministrazione, dunque, ma a fronte di minori disagi.