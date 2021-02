Giffoni: festeggia 100 anni e gli rinnovano la patente Grande traguardo per Antonio Di Martino che ha partecipato alla Seconda Guerra Mondiale

“A distanza di poche settimane dal secolo di vita festeggiato da Salvatore Faino, questa mattina abbiamo celebrato il traguardo dei 100 anni tagliato da Antonio Di Martino. A lui ho portato il saluto dell’intera Amministrazione Comunale e gli auguri dell’intera Città di Giffoni Valle Piana, omaggiandolo con una targa in ricordo di questo compleanno speciale”. Con un messaggio sulla sua pagina Facebook il sindaco di Giffoni Valle Piana Antonio Giuliano ha voluto mostrare il suo affetto al concittadino centenario che ha ricevuto anche il rinnovo della patente.

“Insieme abbiamo sorriso del rinnovo della patente per poter continuare a guidare la sua Panda e abbiamo ricordato alcuni trascorsi, come la chiamata alle armi per difendere la nostra Italia durante la Seconda Guerra Mondiale o l’esperienza nel Corpo Bandistico di Giffoni suonando il corno.

Con Antonio ci siamo ripromessi di ritrovarci il prossimo anno e festeggiare in un colpo solo sia i suoi 100 che la vittoria dell’intera umanità sulla pandemia legata al Covid-19. Le sue emozioni, i suoi racconti ma soprattutto i suoi valori restano elementi da custodire e tramandare alle future generazioni. Intanto, a nome dell’intera Città di Giffoni Valle Piana, gli rinnovo gli auguri per questo importante traguardo raggiunto”.