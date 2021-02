L'ospedale per i vaccini è lontano, sindaco:"Vi accompagno io" Il gesto del primo cittadino Montano Antilia per gli anziani della sua comunità

La solidarietà ai tempi del Coronavirus. Nel Salernitano, il sindaco del comune di Montano Antilia, Luciano Trivelli, scende in campo come "autista d'eccezione" per gli over 80 che devono sottoporsi al vaccino. Con un messaggio scritto sul suo profilo social, si è reso personalmente disponibile ad accompagnare all'ospedale di Vallo della Lucania gli anziani che dovessero incontrare difficoltà nel raggiungere il nosocomio per sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid. In tantissimi sono rimasti favorevolmente colpiti dal gesto del primo cittadino e hanno inviato anche altri sindaci della provincia a fare lo stesso.