Camerota: messo a nuovo il parco giochi vandalizzato Attraverso l'indennità del sindaco Scarpitta ripristinato il fondo

Messo a nuovo il parco giochi di Marina di Camerota oggetto nelle settimane scorse di atti vandalici da parte di ignoti. Attraverso l'indennità del sindaco Mario Scarpitta, è stato ripristinato il fondo, sono state acquistate nuove giostre e sono stati effettuati diversi interventi di riparazione. Il manto è stato donato da Edil Siani. L'importo speso in totale si aggira attorno ai 5 mila euro.

A Lentiscosa sono state sostituite le giostre danneggiate.

«Per la terza volta in quattro anni siamo stati costretti ad intervenire per ripristinare i danni causati da vandali - dice Scarpitta -. Continuiamo ad utilizzare l'indennità per le opere da regalare al paese e alla comunità ma dover destinare questi fondi per interventi causati in questo modo, non è più plausibile»