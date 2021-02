Il cineteatro si illumina per i lavoratori dello spettacolo Agropoli aderisce all'iniziativa UNITA: "Un segno di vicinanza simbolica e morale"

Luci accese nei teatri per "illuminare" spettacolo. La Città di Agropoli aderisce all'appello di U.N.I.T.A. (Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo), che lancia l’iniziativa “Facciamo luce sul Teatro” per chiedere al Governo e a tutta la cittadinanza che "Si torni immediatamente a parlare di teatro e di spettacolo dal vivo, che lo si torni a nominare, che si programmi e si renda pubblico un piano che porti prima possibile ad una riapertura in sicurezza di questi luoghi.”

Queste le parole del primo cittadino Adamo Coppola: "Ad un anno dal primo provvedimento governativo di chiusura per i luoghi di cultura causa Covid-19, lunedì 22 febbraio dalle 19,30 alle 21,30, illumineremo il Cineteatro "E. De Filippo" quale segno di vicinanza simbolica e morale della Città di Agropoli verso il mondo dello spettacolo e della cultura."