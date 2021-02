Roccapiemonte, arrivano le giostrine nell'area "Catello Mari" "Un'area sempre più accogliente e accattivante per i nostri piccoli cittadini e per le famiglie"

Continua il lavoro di completamento presso l’area socio-sportiva intitolata alla memoria di Catello Mari ed inaugurata lo scorso luglio. Il Sindaco Carmine Pagano, l’Assessore allo Sport Roberto Fabbricatore e il Consigliere Delegato alle Politiche Sociali Valeria Pagano, questa mattina hanno presenziato all’installazione, nella zona ingresso del parco sito in via Starza, dei nuovissimi giochi – giostrine che potranno essere utilizzate gratuitamente dai bambini di Roccapiemonte e non solo. Nei giorni scorsi invece erano stati effettuati interventi di manutenzione al manto erboso del campetto di calcio, con il prezioso contributo dei volontari del Nucleo di Protezione Civile di Roccapiemonte.

“Mancano piccoli dettagli per fare in modo che quest’area diventi sempre più accogliente e accattivante per i nostri piccoli cittadini e per le famiglie di Roccapiemonte – hanno detto il Sindaco, l’Assessore Fabbricatore e il Consigliere Valeria Pagano – perché l’idea è quella di creare spazi accessibili a tutti, in particolar modo per i bambini, i loro genitori o nonni. Adesso tocca anche ai cittadini però tenerne cura, affinché l’impegno di questa

Amministrazione possa durare nel tempo”.

Prossimamente sarà montato il nuovo sistema di illuminazione, così da poter rendere fruibile l’area anche nelle ore serali. Sempre stamattina, l’Amministrazione Comunale ha provveduto ad installare la giostrina scivolo nella piazzetta della frazione Casali, un gioco che qualche “malintenzionato” aveva rotto nei mesi scorsi.