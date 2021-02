Nocera Inferiore: Dad fino al 27 febbraio per due licei "L’andamento del contagio impone di valutare con attenzione massima la situazione."

Questa mattina, nell’aula consiliare del comune di Nocera Inferiore, si è tenuto un nuovo incontro di coordinamento di protezione civile alla presenza del delegato Asl di Distretto per fare il punto sull’ andamento del contagio nelle scuole e sul territorio. Alla riunione hanno partecipato il Sindaco Manlio Torquato, i dirigenti dei plessi o i loro delegati e i referenti del Dipartimento di Prevenzione dell’ Asl settore scuola. Analizzati i report settimanali che, giornalmente vengono forniti dalle singole scuole e ascoltata l’analisi dei responsabili territoriali dell’ Asl, in relazione alla diffusione del contagio il sindaco ha firmato una nuova ordinanza che prevede la sosensione delle attività didattiche in presenza per il Liceo Scientifico N. Sensale (dunque una proroga) e per il Liceo Classico G.B. Vico dal giorno 20 Febbraio 2021 al giorno 27 Febbraio 2021.

Il sindaco Manlio Torquato ha sottolineato che: “L’ andamento del contagio impone di valutare con attenzione massima la situazione. Perciò abbiamo proceduto con l'odierna ordinanza ”