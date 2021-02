Campania torna arancione, sindaco di Cava:"Spero ci ripensino" "Non si può chiudere il venerdì sera per la domenica successiva"

Da domenica la Campania torna in zona Arancione. Il sindaco di Cava de' Tirreni Vincenzo Servalli si schiera contro la decisione. La fascia tricolore, infatti, ha tenuto a sottolineare quanto "il poco preavviso" vada a penalizzare ulteriormente il settore della ristorazione, già fortemente colpito dalla pandemia.

"Non si può chiudere il venerdì sera per la domenica successiva, colpendo a morte migliaia di attività della ristorazione già pronte per il fine settimana. Spero che ci ripensino." Questo il messaggio che il sindaco Servalli ha scritto sul suo profilo social. Il commento del sindaco Servalli ha attirato l'attenzione di diversi cittadini.