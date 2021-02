Giffoni Valle Piana potenzia il trasporto scolastico Giuliano e Mele: provvedimento per salvaguardare gli studenti dal rischio Covid

Giffoni Valle Piana potenzia il servizio di trasporto scolastico. L’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Antonio Giuliano ha deciso di compiere un ulteriore passo per tenere alta la soglia dell’attenzione in un momento delicato legato alla pandemia da Covid-19. "Da febbraio e fino alla fine dell’anno scolastico, agli scuolabus attualmente a disposizione, attraverso una ditta privata di trasporti verrà aumentato il numero di mezzi a disposizione. L’obiettivo è quello di offrire un servizio ancora più capillare, continuando ad osservare in maniera scrupolosa i protocolli anti-Covid stilati per il settore scolastico", fanno sapere dal municipio giffonese.

"Garantire il servizio scolastico resta una priorità, farlo mettendo al primo posto la salute degli alunni e delle rispettive famiglie resta un vero e proprio comandamento per continuare a combattere e sconfiggere presto la pandemia da Covid-19 - le dichiarazioni del sindaco Antonio Giuliano -. Stiamo mettendo in campo tutte le nostre risorse, spingendoci anche oltre per tutelare la nostra Città e tenere lontano il pericolo legato al coronavirus".

"Ancora una volta Giffoni non si fa cogliere impreparata e dimostra di essere un modello per quanto riguarda la sicurezza scolastica - commenta il consigliere con delega all’istruzione Angela Maria Mele -. L’apporto di nuovi mezzi a disposizione permetterà di garantire ancora più rigidità nell’attuazione dei protocolli legati al trasporto scolastico. Oltre a continuare a rispettare la durata delle corse al di sotto dei venti minuti come impongono le normative vigenti, permetteremo un maggiore distanziamento tra i passeggeri limitando il rischio di contagio".