Baronissi, "Lucy in the Sky Diamonds" è fuori pericolo Sistemato il lieve smottamento verificatosi alla base della scultura per il maltempo

È stato sistemato con ricarico di terreno vegetale il lieve smottamento verificatosi per il maltempo, nei giorni scorsi, alla base della scultura “Lucy in the Sky Diamonds” nel comune di Baronissi.

L’esito delle verifiche tecniche eseguite ha escluso ogni pericolo per la stabilità della scultura. I tecnici comunali hanno effettuato nei giorni scorsi un sopralluogo di verifica al fine di accertare eventuali anomalie dovute a smottamenti o risucchi di terreno ad opera delle acque meteo superficiali ruscellanti.

"Dall'esame dell'area circostante non si rivela alcuna anomalia pertanto l'avvallamento non è altro che un assestamento del terreno circostante alla struttura posto all'epoca della realizzazione dello svincolo per livellare l'area. In conclusione, in considerazione dei pali di fondazione che sono affondati nel terreno per dieci metri dal piano di campagna e della tipologia di carico a cui sottoposta l'aria, si esclude ogni pericolo riguardante la staticità dell'opera." Fanno sapere dal comune.