Nocera Inferiore, parla il sindaco Torquato: "Vaccini subito" "Da domani droni in volo su Montevescovado in vista dei lavori di messa in sicurezza"

Tanti i temi trattati nel consueto appuntamento del sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato, nel suo "diario domenicale": un video per aggiornare la cittadinanza in merito alla situazione Covid nel comune e anche per fare il punto della situazione su iniziative e nuovi interventi. Ampio spazio alla tematica Covid, nel corso della prossima settimana i sindaci dell'Agro Nocerino Sarnese incontreranno il prefetto di Salerno "Per attivare dei provvedimenti che possano essere finalmente omogenei", in particolare sul fronte scuola.

Grande attenzione ai vaccini. Per il sindaco Torquato "In Italia sul punto vaccini siamo in ritardo, ma ad oggi questi sono l'unica vera arma non solo per arginare l'infezione ma anche per evitare misure che iniziano ad essere stressanti, di difficile controllo e punitive per la produttività e l'economia del Paese." Il sindaco ha poi aggiunto che dalla prossima settimana la vaccinazione sarà estesa al personale docente e non docente nelle scuole, questa "popolazione" sarà vaccinata direttamente presso gli istituti.

"Questa situazione richiede ancora tanta pazienza e rispetto per le regole da parte nostra. Noi come amministratori rinnoveremo il nostro appello deciso che rinnoveremo al tavolo di prefettura per una massiccia e rapida campagna di vaccinazione" Ha sottolineato la fascia tricolore.

Da domani, inoltre, partirà "Un’attività di controllo sui fabbricati di Montevescovado con l’ausilio dei droni in vista dei lavori di messa in sicurezza, per mezzo milione di euro, che sono stati stanziati. Vedrete circolare degli apparecchi di ripresa dei fabbricati, uno strumento operativo di supporto per le coperture, i lastrici solari, le impermeabilizzazioni, di cui c'è assolutamente bisogno. Dalla prossima settimana e fino alla fine del mandato la questione di Montevescovado e delle politiche abitative sarà l'argomento principale di questa amministrazione, insieme alle questioni delle politiche ambientali".

Proprio per questo, il primo cittadino ha sottolineato che “Su impulso dell’amministrazione, la Gori sta effettuando verifiche nelle aziende per attestare la correttezza degli scarichi”.