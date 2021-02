Baronissi: si lavora all'attivazione del centro vaccinale Il sindaco Valiante ha incontrato il direttore dell'Asl Mario Iervolino per definire l’intesa

Baronissi è pronta ad ospitare le vaccinazioni di massa della popolazione. Sono state individuate e messe a disposizione dal Comune strutture adeguate per ricavare le postazioni necessarie a garantire la somministrazione del vaccino anticovid alla popolazione. Il sindaco Gianfranco Valiante ha incontrato il direttore dell'Asl Mario Iervolino per definire l’intesa.

Questa mattina si è svolto anche il sopralluogo di una delegazione di medici e funzionari dell'Azienda sanitaria locale. “È in fase avanzata la realizzazione di un centro vaccinale a Baronissi - rivela il sindaco Gianfranco Valiante - un’impresa che sarà portata a termine in tempi rapidi grazie alla proficua collaborazione tra il Comune e l’Asl. Ovviamente attendiamo l'ufficialità dell'Azienda sanitaria per attivare le postazioni vaccinali locali che saranno un punto di riferimento per tutto il territorio. Di fronte alla necessità di individuare un luogo idoneo da destinare alla somministrazione dei vaccini per la popolazione, non abbiamo esitato un attimo a offrire la disponibilità e ci siamo posti l’obiettivo di trovare una soluzione concreta, in tempi brevi e funzionale alle esigenze di tutti. Colgo l’occasione per ringraziare ancora una volta tutto il personale sanitario e infermieristico, l’Asl di Salerno, con cui fin dal primo giorno di questa emergenza abbiamo avuto un’interlocuzione quotidiana, in un impegno condiviso per affrontare una delle sfide più drammatiche nella storia delle nostre comunità”.

"Ci stiamo attrezzando per la fase due – fa eco il consigliere comunale con delega alla sanità Antonio Rocco - è una grande opportunità per i cittadini di Baronissi che potranno così evitare trasferte in ospedali vicini. Per quando arriveranno i vaccini - ci auguriamo il prima possibile – saremo pronti”. Le postazioni vaccinali consentiranno nei mesi a venire l’efficiente gestione di una campagna vaccinale senza precedenti.