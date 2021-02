Mercato San Severino,inaugurata nuova sede del Giudice di Pace Il taglio del nastro questa mattina

E’ stata inaugurata, questa mattina, la nuova sede dell’Ufficio del Giudice di Pace nel comune di Mercato San Severino, in via Francescantonio Biondo, nei locali della ex sede del Liceo “Publio Virgilio Marone”. Presenti all'inaugurazione il Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore Sergio Antonio Sergio Robustella, gli amministratori della giurisdizione e operatori della giustizia.

"E’ un momento significativo che rilancia l'attività degli uffici giudiziari ed è il risultato di un lavoro costante di tutti i sindaci della Valle dell'Irno per garantire un servizio importante ai cittadini, che assicura una risposta in termini operativi per lo snellimento dei procedimenti giudiziari." Ha commentato il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante. Soddisfazione per la riapertura dell’Ufficio del Giudice di Pace a Mercato S. Severino da parte del Sindaco Antonio Somma.