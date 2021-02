Valentina Oliva è il nuovo vicesindaco di Pagani Di nuovo al completo la giunta De Prisco dopo le dimissioni di Mena Pappalardo

La giunta del sindaco di Pagani Lello De Prisco è di nuovo al completo. A seguito delle dimissioni protocollate lo scorso giovedì da Mena Pappalardo, l'incarico di assessore e vicesindaco è stato affidato alla dott.ssa Valentina Oliva. Al nuovo assessore le deleghe alla cultura, al turismo religioso, alla gentilezza, alla comunicazione istituzionale, già affidate al suo predecessore.

«È ora di nuovo al completo la squadra di governo, composta da tre donne e quattro uomini, in vista degli

importanti atti per la città che ci attendono e che non possono aspettare – ha dichiarato il sindaco De Prisco

-. Nel ringraziare ancora Mena Pappalardo per l’operato in questi primi mesi di mandato, auguriamo buon

lavoro a Valentina Oliva, certi che ci accompagnerà con dedizione e capacità nel nostro percorso

amministrativo».