Il presidio Saut di Palinuro individuato come centro vaccinale A renderlo noto il sindaco di Centola, Carmelo Stanziola

Il presidio Saut di Palinuro è stato individuato dall’Asl come Centro vaccinale per gli ultraottantenni dei Comuni di Centola, Camerota e Celle di Bulgheria. Lo ha reso noto il sindaco di Centola, Carmelo Stanziola, che nei giorni scorsi aveva proposto all’Asl di verificare la possibilità di effettuare le vaccinazioni nella struttura sanitaria in località Trivento di Palinuro.

“Ringrazio il direttore sanitario Rocco Calabrese – ha dichiarato Stanziola - e tutta la direzione strategica dell’Asl Salerno per aver accolto il mio invito”. Poi aggiunge. “La direzione sanitaria del presidio ospedaliero di Sapri ha individuato un gruppo di lavoro sanitario-amministrativo ad hoc per le vaccinazioni che si farà carico anche della convocazione degli utenti a partire dal 25 febbraio. Ringrazio di cuore anche i medici di base e i gruppi di protezione civile del territorio per la collaborazione manifestata”.