Covid nelle scuole, summit tra sindaci dell'Agro e Prefetto "Ogni venerdì un coordinamento istituzionale periodico per confrontarsi su numeri e decisioni"

Preoccupano i contagi nelle scuole del Salernitano. Questa mattina, dopo la richiesta di un incontro con il prefetto di Salerno, inviata lo scorso 17 febbraio, i sindaci dell'Agro Nocerino Sarnese e della Valle Metelliana, hanno preso parte ad un summit telematico con il Prefetto Russo per far fronte comune per gestire l’ emergenza sanitaria nelle scuole del comprensorio.

Il Sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato, ha dichiarato: “C’è la necessità di tracciare una linea di condotta unitaria data l’ omogeneità territoriale. Finalmente un concreto passo avanti grazie a S. E il Prefetto, alla Provincia di Salerno, all’ ASL e ai Sindaci dell’Agro”

Alla riunione hanno partecipato il Prefetto, i Sindaci di Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Scafati, Cava de Tirreni,San Marzano sul Sarno, Roccapiemonte , il vice sindaco di Sarno ed il vice presidente della Provincia di Salerno,Stanziola. Presenti, oltre ai rappresentanti dei Comuni richiedenti, anche il Dott. Saggese Tozzi per l’ ASL di Salerno. Al termine del dibattito si è deciso che ogni venerdì mattina ci sarà un coordinamento istituzionale periodico per confrontarsi sui numeri e sulle decisioni da adottare.