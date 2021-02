Al via i lavori di riqualificazione della Piana di Lavorate Sindaco Torquato: "Si sta procedendo per restituire ai cittadini la sicurezza del territorio"

Al via gli interventi di riqualificazione idraulica e ambientale della Piana di Lavorate. Questa mattina l’assessore Nicoletta Fasanino, insieme all’ Avv. Ciro Amato, in rappresentanza della amministrazione Torquato di Nocera Inferiore ed il sindaco del comune di Sarno, Giuseppe Canfora, si sono recati in sopralluogo in prossimità della sorgente di Lavorate.

Il comune di Nocera Inferiore partecipa infatti insieme al comune di Sarno, alla Regione Campania, all'Ente Parco Regionale del Fiume Sarno e alla Gori al progetto di riqualificazione di questa area che prevede un ripristino complessivo della zona ai fini di prevenzione del rischio allagamenti, di riqualificazione ambientale a tutela anche della sorgente, rendendo fruibile il patrimonio naturale e paesaggistico a confine tra le due città. L’ accordo di programma segue l’ iniziale progettualità avanzata dal Consorzio di Bonifica per definire gli interventi in questa porzione di territorio, poi arricchita dalle proposte degli Enti coinvolti.

“La sinergia Inter istituzionale con a capo la Regione Campania è indispensabile- specifica la Fasanino – per dare concretezza agli interventi di risoluzione delle problematiche idrauliche e ambientali che gravano su questa porzione di territorio, mettendo a disposizione competenze, ma anche le risorse necessarie".

“La Piana di Lavorate necessita di interventi risolutivi. Si sta procedendo per restituire ai cittadini la sicurezza del territorio” Ha dichiarato il sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato.

"Rio Santa Marina diventa oasi naturalistica. Al via i lavori di pulizia delle sponde della sorgente e dell'intera area demaniale che costeggia l'affluente del fiume Sarno e l'acquedotto. Un progetto finalizzato a restituire alla comunità un percorso naturale e un luogo di bellezza dopo anni di degrado e di abbandono, che prevede anche il recupero del vecchio mulino, che fino a ieri non si vedeva perché immerso in una fitta e incolta vegetazione." Ha dichiarato il primo cittadino Giuseppe Canfora, in sopralluogo, questa mattina, nella zona al confine tra la frazione di Lavorate e Nocera Inferiore.