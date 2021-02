Torquato: "Recuperare anche fermata alta velocità di Striano" "Leggo con piacere dell'impegno su Salerno,sarebbe però auspicabile un analogo impegno per l'Agro"

Dopo l'incontro di questa mattina dell'onorevole Piero De Luca, il consigliere regionale Luca Cascone e il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, con i vertici di Rete Ferroviaria Italiana per evitare che la stazione ferroviaria di Salerno venisse bypassata dalla nuova linea dell'Alta velocità, arrivano le dichiarazioni del sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato, che accede l'attenzione (nuovamente) sulla fermata a Striano, nell'Agro.

“Leggo con piacere dell'impegno per l’ Alta Velocità su Salerno. Sarebbe però auspicabile un analogo impegno per l'Agro. - Si legge nella nota del primo cittadino - Come certamente noto all'Onorevole Piero De Luca, di recente presente in zona Fosso Imperatore di Nocera Inferiore, area industriale, a Striano era prevista una fermata di AV di grande utilità anche per il comparto economico produttivo dell'intero Agro, un'area urbana di 300mila abitanti. Va recuperata anche questa previsione non solo Salerno. Restare tagliati fuori da questo passaggio sarà penalizzante per noi e per le nostre future generazioni, per la nostra economia, polmone produttivo della Provincia, per l'intero Agro. Facciamo appello al suo fattivo impegno, come comuni dell'Agro, e come già rappresentato da me al Consigliere regionale Cascone, delegato alla mobilità della Regione Campania ”