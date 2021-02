Vietri, finanziati 3 progetti contro il rischio idrogeologico "Dopo gli ultimi accadimenti siamo stati previdenti nel richiedere finanziamenti per queste opere"

Pioggia di fondi dal ministero dell'interno per la messa in sicurezza dei comuni salernitani. Sono stati approvati e finanziati tre progetti presentati dall'amministrazione comunale di Vietri sul Mare per la mitigazione del rischio idrogeologico. In arrivo 833mila euro per ogni intervento. I lavori, in particolare, riguarderanno la regimazione delle acque meteoriche nelle frazioni di Raito, Albori e Molina, il consolidamento della villa comunale di Vietri sul Mare e la sistemazione della strada comunale di via Osvaldo Costabile e via Pellegrino. Previsto entro fine febbraio l'arrivo dei primi fondi.

“In questo momento – spiega il sindaco Giovanni De Simone – è indispensabile la cura del territorio e la mitigazione del rischio idrogeologico e siamo soddisfatti del risultato raggiunto. Da sempre attenti al territorio abbiamo concentrato la nostra azione amministrativa anche verso interventi e progetti mirati alla messa in sicurezza”. Progetti proposti dall’assessore ai lavori pubblici Marcello Civale che ora beneficeranno di un finanziamento di oltre 2 milioni e 400mila euro.

“A breve – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Marcello Civale – si potrà dare il via alle tre importanti opere pubbliche, proseguendo il lavoro avviato con determinazione da questo assessorato per la cura e la messa in sicurezza del nostro territorio, senza tralasciare nessuna area e nessuna frazione. Siamo impegnati per la difesa dei nostri costoni e anche per la regimazione delle acque. A Molina l’intervento riguarderà la località Summone e il fiume Bonea ma sono in programma ulteriori opere di sicurezza e di riqualificazione”. “La notizia dell’approvazione di questi progetti è stata per me una grande soddisfazione – spiega, infine, il vicesindaco con delega all’urbanistica, Angela Infante – In questo momento in cui la pandemia sta prendendo piede su tutto il territorio vietrese, e quindi tutte le nostre forze sono impegnate nell’evitare che i contagi si diffondano, è stato come una luce di speranza. I progetti riguardano la riqualificazione e la messa in sicurezza di tratti stradali importanti del nostro paese. Dopo gli ultimi accadimenti, di frane e smottamenti, possiamo dire che siamo stati previdenti nel richiedere finanziamenti per questi interventi. Un altro finanziamento è stato chiesto per la dorsale S. Vincenzo Tresara, località della frazione Dragonea, di prossima approvazione”