Pagani: partono i lavori di rifacimento di via De Gasperi Le precisazioni del sindaco Raffaele Maria De Prisco

“In risposta all’interrogativo del rappresentante del Partito Democratico di Pagani, Giusy Fiore, vogliamo rassicurarla che sono in partenza i lavori di riqualificazione di via De Gasperi”. La precisazione arriva dal sindaco del comune dell'Agro Raffaele Maria De Prisco che continua: “Ci compiacciamo della tempestività della nota dell’ex consigliere, proprio nel giorno in cui l’amministrazione De Prisco ottiene i finanziamenti per la riqualificazione della scuola Manzoni per 3.2 milioni di euro e firma il contratto in presenza dell’assessore Augusto Pepe, del segretario Generale e dell’ingegnere Tramontano, per la partenza dei lavori di rifacimento di via De Gasperi, via Nazionale, via Mangioni, via Sant’Anna e via Tommaso Maria Fusco per 2,5 milioni di euro.

Entro la prima metà marzo è previsto l’inizio dei lavori di riqualificazione di tutto il tratto stradale

individuato, che da anni, come l’ex consigliere comunale ricorderà, si trova in un forte stato di dissesto,causando disagi lungo queste arterie percorse quotidianamente da centinaia di veicoli e pedoni.È certo che siamo fortunati e non bravi. Si sa che la fortuna aiuta gli audaci” conclude la fascia tricolore.