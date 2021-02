A Roccapiemonte senza giustificato motivo: multati dai vigili Trovati a bordo di un'auto in località Bivio Rosto

Nel tardo pomeriggio di oggi, gli agenti di Polizia Municipale di Roccapiemonte sono intervenuti in località Bivio Rosto - via Filomena Galdieri multando tre persone, due di Nocera Inferiore ed una di San Valentino Torio, tutte trovate a bordo di una vettura, che durante le verifiche non hanno saputo dare spiegazioni rispetto alla loro presenza in un comune diverso da quello della loro residenza.

Per le normative anti-Covid attualmente in vigore, i tre soggetti sono stati sanzionati dagli uomini guidati dal Comandante Graziano Lamanna.