Al via alle Olimpiadi di italiano al "Genoino" di Cava La finale nazionale è prevista a Roma per l’11 maggio

Inizia oggi e proseguirà domani mattina la decima edizione delle Olimpiadi d’italiano che si terranno al liceo scientifico “Andrea Genoino” di Cava de’ Tirreni, guidato dalla dirigente scolastica Stefania Lombardi.



La competizione – organizzata dalle docenti di lettere Michela Carpentieri, Emma Scermino e Maria Luisa Criscuolo - si articola in tre fasi: la gara d’istituto che avrà luogo oggi e domani; la semifinale del 9 aprile e la finale nazionale, prevista a Roma per l’11 maggio. Alle Olimpiadi d’italiano parteciperanno 20 studenti del liceo. Oggi tocca al biennio, mentre domani i ragazzi del trienno saranno chiamati a rispondere in 45 minuti a dodici quesiti che attesteranno la conoscenza di ortografia, morfologia, sintassi e testualità. Le prove si svolgeranno in presenza.