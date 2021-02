Casi covid in aumento: scuole chiuse a Capaccio e Vietri Le nuove ordinanze dei sindaci: didattica a distanza fino al 6 marzo

In continuo aumento i contagi Covid nel Salernitano, diversi i sindaci che stanno emanando ordinanze con nuove misure restrittive per cercare di arrestare la diffuzione del virus. Nuovi provvedimenti anche a Vietri e a Capaccio Paestum. Visto l’aumento dei casi, i sindaci dei due comuni hanno deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado fino al 6 marzo. Le lezioni continueranno in DAD.

"Si raccomanda una scrupolosa osservanza di tutte le basilari regole anti contagio, dall’utilizzo della mascherina al distanziamento fisico, oltre che una frequente igienizzazione delle mani, anche negli spazi all’aperto." Sottolineano dall'amministrazione di Capaccio Paestum.