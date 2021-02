Agropoli, il "Settembre culturale" in una tesi di laurea La scelta di uno studente dell'Unisa. Per il sindaco Coppola "una piacevole sorpresa"

Lo scorso 22 febbraio è stata discussa presso l’Università degli Studi di Salerno la tesi di laurea triennale in Scienze dell’Educazione dal titolo: “Progettare per la comunità: il caso del Settembre Culturale di Agropoli”. La discussione ha permesso di centrare l’attenzione sulla manifestazione che si svolge nel Comune di Agropoli, nella cornice del castello Angioino-Aragonese.

E’ Mario Pironti il candidato che ha presentato tale lavoro di tesi. "È la prima volta che la manifestazione assume un carattere scientifico: durante la trattazione è infatti emerso il background teorico che c’è dietro il lavoro di progettazione e realizzazione della kermesse agropolese", hanno sottolineato dal municipio agropolese.

«E’ stata una piacevole sorpresa - il commento del sindaco Adamo Coppola - sapere che il Settembre Culturale è stato al centro di un lavoro di tesi di laurea. Una kermesse cresciuta negli anni e divenuta ad oggi un punto di riferimento nel panorama culturale, con echi nazionali. Tanti gli ospiti che si succedono ogni anno e ci danno modo di offrire una manifestazione di grande rilievo».

«C’è tanto lavoro dietro all’organizzazione del Settembre Culturale - afferma il consigliere con delega alla cultura e ideatore della rassegna, Francesco Crispino – che dura tutto l’anno. Stiamo lavorando alla XIV edizione che vi assicuro sarà di grande livello, Covid-19 permettendo. Il lavoro fatto in questi anni ci ha permesso di cambiare le prospettive: da qualche anno sono gli autori e le case editrici a richiedere di partecipare alla manifestazione, proprio per il posto importante che si è ritagliata nell’ambito della letteratura e della cultura in genere».

«È stato un privilegio - ha detto il neo dottore, Mario Pironti - poter dedicare il mio lavoro di tesi ad una manifestazione tanto importante. L’appuntamento agropolese è fondamentale, infatti, non soltanto per la comunità locale, ma viene ad essere centro di riferimento dell’intera Campania, in quanto evento caratterizzante della terra cilentana. È stata anche l’occasione, poi, per poter ragionare sul futuro della kermesse stessa – conclude - un appuntamento che merita di essere ampliato di anno in anno, per un “Settembre Culturale” che sia sinonimo di rinascita dell’intera comunità regionale, e, perché no, del Meridione tutto».