Bracigliano, positivo alunno della "Filzi": attivata la Dad Il sindaco "Giusta decisione chiudere il plesso, valuteremo se tenere aperte le scuole"

E' risultato positivo al Covid un alunno della scuola primaria plesso “Filzi” di Bracigliano. Disposta per oggi, 26 febbraio, la didattica a distanza per le classi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado (comprese quelle pomeridiane di strumento).

“Siamo stati informati – ha detto il Sindaco di Bracigliano Antonio Rescigno – della positività riscontrata a un alunno di una classe della scuola primaria del plesso di Filzi. Giusta la decisione assunta di chiudere il plesso seguendo i protocolli sanitari al fine di eseguire una completa sanificazione dell’edificio. Tuttavia, l’Amministrazione Comunale, di concerto con le competenti autorità sanitarie valuterà l’opportunità o meno di tenere aperte le scuole. Bisogna mettere in campo tutti gli strumenti di contrasto alla diffusione dell’emergenza sanitaria e nel caso specifico, eventualmente, affidarsi in via temporanea all’applicazione della DAD”.

L'ASL, nei confronti della classe dove è stato riscontrato il caso di positività, attiverà i protocolli sanitari previsti, raccomandando la quarantena fiduciaria ad alunni e docenti.