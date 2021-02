Statale Cava-Salerno, proseguono gli interventi dopo la frana Strianese: sinergia con Società Autostrade per mettere in sicurezza il tratto viario

Continuano i lavori che la Provincia di Salerno sta eseguendo lungo la SS 18 tra Cava de’ Tirreni e Salerno. "La strada di livello regionale in gestione provinciale - dichiara il presidente Michele Strianese -, ricordiamo che è stata interessata da una frana di un costone roccioso di proprietà privata. Siamo subito intervenuti con la messa in sicurezza di alcuni importanti tratti ricadenti nel territorio del Comune di Salerno".

L'inquilino di palazzo Sant'Agostino aggiunge: "In sinergia con la Società Autostrade ora si sta sistemando il tratto ricadente nel Comune di Vietri sul Mare nei pressi del confine con Cava de’ Tirreni, per provvedere al nuovo manto stradale e soprattutto alla nuova segnaletica orizzontale e verticale in un tratto di strada trafficato e da sempre insicuro".