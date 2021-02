Capaccio,una tessera della biblioteca per ogni bimbo che nasce "La cultura è fondamentale per il pieno sviluppo di una comunità"

Una tessera della biblioteca per ogni bimbo che nasce. Così Capaccio Paestum, aspettando l’ormai prossima apertura della Biblioteca Erica a piazza Santini, si prepara ad accogliere i nuovi nati della Città. Ogni tessera, denominata EriCard, sarà consegnata ai genitori nel momento in cui si recheranno all’ufficio anagrafe per registrare il figlio appena nato. Insieme a un libretto su cui annotare, crescendo, i libri letti.

"La cultura è fondamentale per il pieno sviluppo di una Comunità, per questo le stiamo conferendo un ruolo centrale. Accogliere ogni neonato donandogli una tessera della biblioteca comunale è un gesto simbolico. Il messaggio che, insieme alla card, vogliamo consegnare è chiaro: la lettura, l’educazione, l’istruzione e, più in generale, la cultura sono gli strumenti che, più di ogni altra cosa, offrono a ogni individuo l’opportunità di una vita più consapevole e di un futuro migliore. A Capaccio Paestum vogliamo seminare cultura." Le parole del sindaco Franco Alfieri.