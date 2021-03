Sarno,il sindaco chiede al Prefetto l'intervento dell'esercito Nocera Inferiore, il sindaco Torquato chiede più rapidità nella campagna di vaccinazione

Troppi i contagi e in continuo aumento anche i decessi. Preoccupa la situazione nel comune di Sarno dove i cittadini attualmente positivi al Covid raggiungono quota 260, 8 le vittime negli ultimi giorni. Alla luce delle nuove disposizioni, che prevedono la chiusura di piazze, parchi pubblici, ville comunali, ludoteche e il divieto di vendita di bevande alcoliche dopo le 18, e in considerazione del numero insufficiente di Vigili Urbani in servizio (otto) che rendono praticamente impossibile il controllo di un territorio policentrico, il primo cittadino ha deciso di scrivere una lettera al prefetto di Salerno, Francesco Russo per richiedere l'intervento dell'Esercito per intensificare i controlli del territorio in sinergia con le Forze dell'ordine.

Intanto, nel comune di Nocera Inferiore, il sindaco Manlio Torquato, questa mattina, ha inviato una nota ufficiale alla direzione generale Asl, al Distretto di Prevenzione Collettiva e al Direttore dell’ Umberto I, chiedendo di attivare una migliore organizzazione del servizio vaccinale per quanto riguarda la somministrazione del vaccino agli ottuagenari.

In particolare, è stato chiesto di intervenire sulla tempistica e sull’ accoglienza dei punti vaccinali presenti. Analogamente, la massima autorità sanitaria locale, ha chiesto interventi per i vaccini destinati al personale scolastico. Per questi ultimi, ha sollecitato una tempistica più rapida, partendo dal presupposto che Nocera è il Comune con maggior bacino di utenza in termini di popolazione scolastica .E’ stata inoltre avanzata la richiesta di integrazione del personale da destinare alla vaccinazione per non allungare ulteriormente i tempi.