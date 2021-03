Pagani, il cinema La Fenice sarà la sede del punto vaccinale Nel Foyer del cinema paganese saranno realizzate 4 postazioni vaccinali

Il cinema Multisala La Fenice sarà la sede paganese del Punto Vaccinale Territoriale per la campagna di vaccinazioni contro Sars Cov-2/Covid19. Oggi l’ufficialità dopo settimane di lavoro intenso e incontri con i responsabili distrettuali dell’Asl Salerno 1, affinché al più presto Pagani avesse il proprio punto vaccinale.

Dopo il lavoro di individuazione sul territorio comunale di una sede idonea per effettuare le vaccinazioni sul territorio comunale e le diverse sollecitazioni al distretto sanitario 62, finalmente il PVP è realtà. Un obiettivo a cui il sindaco Lello De Prisco e la consigliera delegata alla Sanità, Rita Greco, hanno lavorato con impegno, senza sosta, perché si raggiungesse il risultato sperato: assicurare ai paganesi la possibilità di effettuare il vaccino contro il Covid-19 sul proprio territorio comunale.

La struttura, individuata dall’amministrazione paganese in un ventaglio di proposte sottoposte al vaglio dell’Asl, è risultata idonea, rispondendo ai criteri ministeriali e non necessitando di lavori di adeguamento. Nel Foyer del cinema paganese saranno realizzate 4 postazioni vaccinali, sfruttando inoltre il varco principale d’ingresso e quello di uscita laterale, il locale al piano terreno per la vestizione e svestizione del personale sanitario, i servizi igienici per

personale e utenza, una saletta per la preparazione delle vaccinazioni.

«Pagani avrà nel giro di pochi giorni un Punto Vaccinale Covid-19. Un risultato raggiunto anche grazie al responsabile del cinema La Fenice che ha dato disponibilità all’utilizzo dei locali. Nonostante le diverse difficoltà sorte, non abbiamo smesso di proporre soluzioni per ogni problema, puntando al raggiungimento dell’obiettivo. Ai paganesi andava assicurato un Punto Vaccinale sul proprio territorio, e abbiamo fatto tutto il possibile perché questo risultato si raggiungesse in tempi rapidi, così come sarà» ha dichiarato il sindaco De Prisco.