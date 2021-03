Cava, critiche su ritardo vaccini: Servalli"Polemiche inutili" Le parole del primo cittadino "Da giovedì vaccinazioni al personale scolastico"

Vaccinazioni anti-Covid, è polemica a Cava de' Tirreni. Il gruppo consiliare Siamo Cavesi, in una nota a firma dei consiglieri Marcello Murolo, Raffaele Giordano e Vincenzo Passa, ha evidenziato un ritardo nell'avvio della campagna vaccinale nel comune ed il mancato utilizzo degli ospedali locali per la somministrazione delle dosi. Gli anziani della città, infatti, dovranno recarsi al “Ruggi” di Salerno.

"La gestione di questa fase dell’emergenza pandemica da parte del sindaco e delle sue persone di fiducia è, dunque, gravemente deficitaria. Ai disagi causati alla popolazione anziana va aggiunto il tanto tempo per individuare e mettere a disposizione la struttura di Santa Lucia come centro per la vaccinazione del personale scolastico, relegando Cava a fanalino di coda nel Salernitano visto che altrove questa specifica campagna di immunizzazione è già partita da giorni. Insomma, Servalli ed i suoi collaboratori hanno dimostrato tutti i loro limiti organizzativi nella gestione della pandemia" Concludevano la nota i consiglieri di Siamo Cavesi.

Poco fa, il sindaco Vincenzo Servalli è interventuto sulla questione vaccinazioni: "Polemiche inutili - Ha scritto sulla sua pagina social - Avverto la necessità, a beneficio dei nostri cittadini, di fare un chiarimento sulla vicenda delle vaccinazioni rispetto alla quale io stesso, probabilmente, ho concorso a generare qualche equivoco."

"Intanto la polemica sulle mancate vaccinazioni presso il presidio ospedaliero di Cava. L'Azienda Ospedaliera Ruggi D'Aragona, da me interpellata circa la possibilità di istituire un centro vaccinale presso il presidio di Cava, sentita la Direzione Sanitaria del nostro nosocomio, ha evidenziato l'impossibilità a procedere per problemi di carattere strutturale ed organizzativo. In altre parole, da Cava hanno fatto sapere di non essere in condizioni di garantire un servizio in sicurezza,per ragioni logistiche e per il rispetto delle normative anticovid." Spiega il sindaco Servalli.

"A fronte di tale insuperabile impedimento,si è deciso, in accordo con il direttore generale dell'ASL, dott. Mario Iervolino, di vaccinare anche gli over 80' nel centro vaccinale di Santa Lucia accreditato già da molti giorni,con ulteriori misure di sicurezza e messo a disposizione dal comune. Pertanto, ferme le difficoltà di approvigionamento dei vaccini, da giovedi si procederà con le vaccinazioni al personale scolastico, e da lunedi prossimo gli over 80' si vaccineranno anche a Cava de' Tirreni ( alcuni sono già stati chiamati al Ruggi)." Conlude la fascia tricolore.