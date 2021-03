Pagani: una mostra itinerante per la Festa della Donna “La donna e l'arte. La bellezza che salva": l'iniziativa promossa dal vicesindaco Valentina Oliva

L'assessore alla cultura del Comune di Pagani Valentina Oliva, in collaborazione con l'assessore al commercio di Pietro Sessa, promuove, nell'ambito delle iniziative per la celebrazione della Giornata Internazionale per i Diritti della Donna 2021, l'iniziativa "La donna e l'arte. La bellezza che salva", una mostra itinerante di quadri di artisti

locali presso gli esercizi commerciali paganesi dal 5 all'8 marzo 2021.

Tutti gli artisti che intendano esporre le loro opere e tutti i commercianti paganesi che vogliano ospitarle, potranno aderire all'iniziativa, compilando il modulo allegato all'avviso, da trasmettere a mano all ´Ufficio protocollo del Comune di Pagani oppure all ´indirizzo pec: protocollo@comunedipagani.legalmail.it entro le ore 12 del

03/03/2021.

«Ho fortemente voluto realizzare La mostra itinerante “La donna e l’arte. La bellezza che salva”, nonostante le tante limitazioni dovute alla pandemia: l’arte è un balsamo che lenisce le ferite. Per tali ragioni abbiamo pensato a questa mostra itinerante: l’arte come occasione di riscoperta del territorio e delle sue realtà commerciali»