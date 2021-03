Giffoni Sei Casali: premiato cortometraggio su anoressia Giorgia Falivene è la vincitrice del concorso Video Smart

Giorgia Falivene è la vincitrice del Concorso Video Smart - Liberi di creare - nell’ambito del progetto “Educazione alla legalità, sicurezza e giustizia sociale”, patrocinato dal Comune di Giffoni Sei Casali.

Nonostante il Covid-19, il progetto di educazione alla legalità, sicurezza e giustizia sociale, non si è fermato ma si è svolto in modalità di video conferenza ed ha coinvolto tutti i 55 alunni iscritti alle classi terze delle scuole medie inferiori di Giffoni Sei Casali.

I vari incontri online nascono dall'esigenza di avvicinare i ragazzi ad una forma particolare di espressione artistica con lo scopo di contribuire a sviluppare una propria capacità critica per responsabilizzarli e renderli protagonisti verso le tematiche dell’educazione alla legalità, alla salute per combattere disturbi alimentari, educazione all’integrazione sociale, educazione ambientale, allo sport e alla lotta contro il bullismo e il cyber bullismo.

Ogni alunno ha realizzato un proprio cortometraggio e Giorgia Falivene, che frequenta la 3B presso l’istituto comprensivo “Moscati”, quest’anno si è aggiudicata il primo premio con il cortometraggio dal titolo “Anoressia” prodotto con il suo smartphone. «Si tratta di un video - denuncia contro le mode che ci spingono a credere che se non si è perfetti, si è inadatti», ha affermato la giovane vincitrice.

Una menzione particolare è stata riservata dalla giuria all’alunna Emilia Borrelli con il cortometraggio dal titolo “La mia vita ai tempi del Covid”. Un video questo che mette a confronto la vita della studentessa prima dell’arrivo della pandemia e durante il lockdown, come la stessa alunna dichiara: «Unica nota non stonata di questo lungo periodo di isolamento è stata l’aver avuto tempo a diposizione per potermi dedicare alla lettura e al disegno». A consegnare i premi, lo scorso lunedì durante una sobria cerimonia, il Sindaco di Giffoni Sei Casali, Francesco Munno, il dirigente scolastico, Raffaela Luciano, e l’ideatore dell’iniziativa, Sante Massimo Lamonaca. Le varie fasi del progetto sono state seguite dall’Assessore alla Scuola, Ilenia Terlizzi.

Un plauso l’Amministrazione comunale lo rivolge alle studentesse vincitrici del concorso e a tutti gli alunni che hanno preso parte all’iniziativa.