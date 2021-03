Allarme inquinamento a Capaccio: il canale si tinge di rosso Il comitato Non inquino la mia terra: "Trasformeremo tutti i cittadini in guardie ambientali"

Ancora allarme inquinamento nel comune di Capaccio Paestum. Ad attirare l'attenzione, questa mattina, l'insolita colorazione rossastra delle acque in un canale di via della Concordia, a Gromola. Sono stati i volontari dell'associazione Diamoci la Zampa a lanciare l'allarme con un post pubblico via social: "La nostra terra va difesa da chi pensa di esserne il "padrone indiscusso". D'ora in poi denunceremo pubblicamente con foto segnalando alle autorità competenti. E' normale questa colorazione?" Hanno scritto i rappresentanti del gruppo, condividendo le immagini del canale. Il comitato "Non inquino la mia terra", sempre in prima linea per la lotta all'inquinamento e agli sversamenti illeciti, ha subito condiviso il grido d'allarme.

"Grande risultato quello di coinvolgere la cittadinanza attiva nel controllo del territorio! Se chi scorge una discarica, uno sversamento, invece di girarsi dall’altra parte o restare indifferente, si impegna almeno a fare una foto e a pubblicarla anche con profili di fantasia, oppure ne da notizia a questa pagina che la diffonderà garantendo l’anonimato giacché la paura di ritorsioni è fondata" Hanno commentato dal comitato. L'idea è quella di trasformare "Tutti i cittadini in guardie ambientali. Diamoci una mano nell’interesse del nostro patrimonio comune!".

Intanto, l'anomalia è stata segnalata alle forze dell'ordine ed è stato prelevato un campione dell'acqua.