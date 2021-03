Pellezzano omaggia le figure che hanno reso grande il comune Delle insegne con i nomi dei personaggi posizionate in ogni punto di accesso del territorio

L’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco, dott. Francesco Morra, ha inteso avviare un’iniziativa volta a rendere omaggio ai personaggi che hanno conferito lustro al Comune di Pellezzano nei campi delle arti, delle virtù eroiche cristiane, della politica, dello sviluppo industriale e della servitù alla Patria.

“Con questa simbolica iniziativa – spiega il Primo Cittadino - vogliamo rendere omaggio alle personalità che hanno portato in alto il nome di Pellezzano nel corso della storia. È un piccolo gesto, ma di grande valore, che mira anche a riqualificare la cartellonistica di ingresso al Comune di Pellezzano, evidenziando i nomi di grandi personaggi del passato e valorizzando in questo modo i motivi di attrazione turistica del nostro territorio”.

Tra le figure illustri che hanno reso grande il Comune di Pellezzano, finanche oltre i confini nazionali, e che si sono contraddistinte per le proprie gesta, capacità e virtù umane e morali, si ricordano:

? Venerabile Madre Maria Pia della Croce Notari;

? Mattia Forte, Maestro e Compositore;

? Ugo Marano, Artista visuale;

? Matteo Angelo Galdi, Politico;

? Sabato De Vita, Medaglia d’oro al Valor Militare;

? E. A. Mario, Poeta e scrittore;

? Federico Wenner, Industriale.

Le insegne saranno posizionate in ogni punto di accesso del territorio, come simbolo di accoglimento di residenti e non, all’ingresso di Pellezzano. Un paese ricco di storia, bellezze naturali e paesaggistiche e di cultura.