Roccapiemonte: installato il serbatoio idrico al cimitero Sindaco Pagano "Un'altra risposta di efficienza ai nostri cittadini"

Il Sindaco Carmine Pagano comunica che gia' da qualche giorno e' in funzione il nuovo serbatoio idrico presso il Cimitero Comunale. La struttura e' stata realizzata e installata per rispondere alle richieste degli utenti. "Questa Amministrazione non lascia indietro nessun problema e risponde adeguatamente a quelle che sono le esigenze dei cittadini. Purtroppo, ogni azioni necessita del suo tempo, perche' nessuno ha la bacchetta magica per realizzare le cose in un attimo. Con l'installazione del serbatoio al Cimitero, abbiamo risolto il problema della carenza di acqua che e' necessaria in un luogo di culto sempre frequentato dai rocchesi. Ovviamente, miglioreremo sempre di piu' i servizi, nonostante le difficolta' e i rallentamenti causati dalla pandemia. Un passo alla volta, riusciremo a realizzare quella Roccapiemonte che tutti ci auguriamo" ha dichiarato il Sindaco Carmine Pagano.