Agropoli: "Maggiore sicurezza per via Belvedere" Il sindaco: "Rispondiamo alle istanze dei residenti"

Via Belvedere, tratto che dal cimitero cittadino conduce alla rotatoria che porta alla rinomata baia di Trentova è stata in passato teatro di sinistri, talvolta con risvolti anche tragici. Uno stato di cose che ha portato il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, a pensare a soluzioni che potessero dare risposta all’esigenza di sicurezza sul tratto viario. In accordo con il comandante della polizia locale, maggiore Sergio Cauceglia, si è proceduto a stilare una apposita ordinanza, che prevede la messa a punto di una serie di accorgimenti sulla strada in questione, tesi ad una maggiore sicurezza e visibilità per chi la percorre. E’ stato istituito il limite di velocità di 30 km/h in entrambi i sensi di marcia, con divieto di sorpasso, nel tratto compreso tra la rotatoria posta di fronte al cimitero e quella collocata nell’intersezione tra via Belvedere, via Torretta e via Fontana dei Monaci. Saranno installati segnali di pericolo in prossimità delle curve; sarà ripristinata la segnaletica orizzontale ed integrata con dispositivi complementari per una migliore visibilità notturna (cosiddetti “occhi di gatto”). Infine saranno installati delineatori modulari di curva.

«Rispondiamo alle istanze di residenti e non solo – afferma il sindaco Adamo Coppola – adottando decisioni tese a garantire più sicurezza su via Belvedere che purtroppo, talvolta in passato, è stata teatro di incidenti mortali. Per noi la sicurezza è al primo posto. Raccomandiamo a tutta la cittadinanza il rispetto delle norme del Codice della strada».