Nocera: al via la vaccinazione per il personale scolastico La campagna vaccinale partirà domani, 5 Marzo presso il liceo Sensale.

Il Sindaco: “Finalmente anche nel nostro Comune, quello con la maggiore popolazione scolastica del Distretto, parte la vaccinazione a docenti e non docenti. Importante il nostro lavoro di affiancamento all''Asl. Ora va terminato nei tempi programmati. Noi ci siamo. ”

La campagna vaccinale partirà domani venerdì 5 Marzo e sarà eseguita anche nei giorni festivi (sabato e domenica) per consentire di velocizzare le operazioni.

Gli uffici comunali della Pubblica Istruzione, coadiuvati dal vicesindaco Federica Fortino, congiuntamente al lavoro del Dipartimento di Prevenzione Collettiva dei dott. Coletta e Celentano, ed ai Dirigenti scolastici, hanno organizzato, il programma vaccinale.

La sede scelta per effettuare le vaccinazioni sarà il Liceo Scientifico Sensale. Saranno effettuati in totale 1413 vaccini (numero fornito in base alle adesioni volontarie). L’ Amministrazione comunale ha chiesto che si desse priorità (i primi 149 vaccini) ai docenti di sostegno. La campagna vaccinale si avvarrà del supporto della Protezione Civile comunale e di volontariato.

Per motivi di sicurezza sanitaria, sarà presente una ambulanza fuori dalla sede scolastica specificatamente adibita. Terminata la fase dedicata agli operatori del mondo della scuola, si partirà con gli ultra 65enni.

Di seguito il calendario :

venerdì 5 marzo ore 14.30-18.30 (100 vaccinazioni)

sabato 6 marzo ore 9.00-12.00 e 14.30-18.30 (150 vaccinazioni)

Domenica 7 marzo ore 9.00-12.00 e 14.30-18.30 (150 vaccinazioni)

Lunedì 8 marzo ore 14.30-18.30 (100 vaccinazioni)

Martedì 9 marzo ore 9.00-12.00 e 14.30-18.30 (200 vaccinazioni)

Mercoledì 10 marzo ore 9.00-12.00 e 14.30-18.30 (200 vaccinazioni)

Giovedì 11 marzo ore 9.00-12.00 e 14.30-18.30 (150 vaccinazioni)

Venerdì 12 marzo ore 9.00-12.00 e 14.30-18.30 (150 vaccinazioni)

Sabato 13 marzo ore 14.30-18.30 (100 vaccinazioni)

Domenica 14 marzo ore 14.30-18.30 (100 vaccinazioni)