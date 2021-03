Nocera Inferiore: procedono le vaccinazioni al Sensale In programma anche nei giorni festivi

E’ in programma anche per i giorni festivi, la campagna vaccinale per il personale scolastico nocerino al Liceo Scientifico Sensale. La collaborazione tra la Amministrazione comunale, l’ Asl Salerno, le scuole nocerine e il presidio di Protezione Civile composto dalla PC comunale e dalle associazioni Etruria, Club universo, Noi con voi e San Prisco, sta garantendo il proseguo dello svolgimento delle operazioni vaccinali.