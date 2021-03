Giffoni Valle Piana: restyling nella frazione Vassi Il sindaco Giuliano: “Ennesima promessa mantenuta”

“Valorizziamo la città”. Continua il progetto di riqualificazione delle strade interne delle varie frazioni nel comune di Giffoni Valle Piana. Questa mattina, in presenza del Sindaco Antonio Giuliano e dei consiglieri Diego Faino e Angela Maria Mele, sono iniziati i lavori in via Trieste nella frazione Vassi, già interessata nei mesi scorsi dagli interventi di riqualificazione stradale di via Di Feo, via Stella e via Rinaldi.

Nelle prossime settimane si procederà al totale restyling della pavimentazione stradale che prevederà la sostituzione dei vecchi mattoncini ormai corrosi dal tempo e considerati pericolosi per l’incolumità dei cittadini. Inoltre verranno effettuati importanti interventi per implementare le rete dei sottoservizi in favore dei cittadini, con la metanizzazione dell’intera area e la risoluzione dell’atavico problema dello smaltimento delle acque meteoriche.

“Questo è l’ennesimo impegno elettorale assunto e mantenuto da un’Amministrazione determinata – il pensiero del sindaco Antonio Giuliano -. Come già accaduto in altre arterie della frazione, annulleremo ogni rischio per l’incolumità dei cittadini mettendo al primo posto la sicurezza. La nuova pavimentazione stradale e la possibilità di poter usufruire di nuovi sottoservizi permetterà di completare il restyling e dare nuovo lustro all’intera frazione”.

“Siamo orgogliosi di poter dare il via a questo intervento tanto atteso – le parole dei consiglieri Diego Faino e Angela Maria Mele -. Dopo decenni finalmente tutti i cittadini non dovranno più avere paura di passeggiare liberamente con il rischio di scivolare a causa della pavimentazione stradale ormai corrosa. Allo stesso tempo, garantiremo nuovi servizi e cambieremo il volto del cuore della nostra frazione”.