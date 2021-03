Nocera Inferiore: progetti a favore dei giovani Iniziative in collaborazione con Confartigianato. Ecco come aderire

Il Comune di Nocera Inferiore ha aderito all’iniziativa del Progetto DARE - Day one alliance, promossa da Confartigianato Salerno come partner territoriale al fine di offrire ai giovani cittadini del territorio nocerino un’opportunità di crescita professionale.

Nello specifico, Confartigianato Salerno è beneficiaria di due progetti Europei dedicati al rafforzamento dell’imprenditoria giovanile e alla pianificazione della carriera dei giovani nella provincia di Salerno nell’ambito del progetto Europeo DARE – Day One Alliance for Employement, co-finanziato dal fondo EEA and Norway Grants.

L’ Amministrazione comunale ha condiviso il progetto e supportato i competenti uffici per la pubblicazione di un Avviso pubblico per la selezione dei partecipanti.

Confartigianato Salerno organizzerà dei laboratori di creazione di impresa e pianificazione della carriera rivolti ai giovani tra i 18 e i 29 anni.

I Laboratori, della durata di 40 ore ciascuno, verranno svolti in modalità telematica in considerazione delle limitazioni imposte dal COVID-19.

I posti disponibili sono limitati a max 30 partecipanti per corso. Al termine dei laboratori vi sarà la possibilità di essere coinvolti in attività di stage presso aziende del posto o inseriti nel programma Erasmus per Giovani Imprenditori .

Sono invitati a manifestare interesse i residenti in Regione Campania in possesso dei seguenti requisiti: età compresa tra i 18 e i 29 anni (che si intendono non compiuti alla data di presentazione della domanda) in possesso almeno del titolo di studio del diploma di scuola media inferiore; Nella selezione sarà data preferenza a:

soggetti residenti nel Comune di Nocera Inferiore

soggetti NEET (giovani che non studiano, non lavorano e che non sono inseriti in percorsi di formazione);3

. disoccupati/inoccupati.

La frequenza alle attività è obbligatoria.

Le attività formative si svolgeranno in modalità E-learning (Formazione a Distanza).I giovani in possesso dei requisiti dovranno compilare il format disponibile al link https://www.salernoconfartigianato.it/dare-opportunita-dalleuropa-per-limprenditoria-giovanile/ entro e non oltre le ore 12,00 del 10/03/2021 pena l'esclusione. La frequenza è obbligatoria e la partecipazione è completamente gratuita. I laboratori saranno offerti a più riprese e saranno realizzati da marzo a luglio 2021.

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti rivolgersi a:

Comune di Nocera Inferiore – Carmela Pacelli – carmela.pacelli@comune.nocera-inferiore.sa.it 081.3235230

Confartigianato Imprese Salerno: tel. 392 233 5610 – email segreteria@salernoconfartigianato.it