Baronissi: bando 31 nuovi posteggi mercatali "Un progetto di rilancio del commercio su area pubblica, per la valorizzazione dei mercati"

Il Comune di Baronissi ha pubblicato il bando per l’assegnazione di nuovi posteggi per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche nel mercato settimanale del giovedì. Sono trentuno i posteggi disponibili, di cui tre per il settore alimentare e ventotto per il settore non alimentare. Attualmente sono 95 gli stalli occupati.

“Si compie finalmente un passo importante – sottolinea il sindaco Gianfranco Valiante - per la prima volta l’Amministrazione concretizza un progetto di rilancio del commercio su area pubblica, per offrire nuove e concrete opportunità sul piano occupazionale nel settore e fare del mercato cittadino una realtà sempre più qualificata, con un’offerta articolata e più attrattiva per i consumatori. La valorizzazione dei mercati è uno degli strumenti da utilizzare per sostenere l'economia locale e garantire servizi di prossimità di qualità”.

“Un’operazione che rientra nell’impegno dell’amministrazione per una riorganizzazione razionale del mercato – fa eco l’assessore alle attività produttive Giuseppe Giordano – nell’ultimo ventennio non sono mai stati pubblicati bandi per la concessione di posteggi, lasciando l’occupazione dei posti liberi del mercato al meccanismo della spunta. Ora, finalmente, a conclusione di un elaborato iter, saranno assegnati ben trentuno posteggi, peraltro due riservati ai produttori agricoli e sei ai soggetti portatori di handicap. Un grande ringraziamento va agli uffici che sono stati determinanti nel raggiungimento di questo obiettivo”.

La domanda - utilizzando il modello allegato al bando e disponibile sul sito del Comune di Baronissi – deve essere inviata tramite pec entro il 29 marzo