Maltempo: paura a Nocera Inferiore, fiume straripa Allarme tra i residenti

Paura a Nocera Inferiore, in zona Starza. La pioggia che si è abbattuta abbondante sul territorio ha ingrossato il fiume che lambisce le abitazioni. Il corso d'acqua in alcuni punti ha straripato. Allarme tra i residenti. Intanto la protezione civile della Regione Campania ha prorogato e ampliato l’allerta Gialla già in vigore fissando la validità fino alle 12 di domani mattina. La perturbazione si sta infatti estendendo su diversi settori della Campania e dalle 18 arriverà a coprire l’intero territorio ad esclusione delle zone 4 e 7 (Alta Irpinia e Sannio; Tanagro). In dettaglio: fino alle 18 di oggi la criticità di livello Giallo riguarda le zone 1, 2, 3, 5 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Alto Volturno e Matese; Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini; Tusciano e Alto Sele). Dalle 18 e fino alle 12 di domani, a queste aree del territorio si aggiungeranno anche le zone 6 e 8 (Piana Sele, Alto e Basso Cilento).