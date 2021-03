Esonda il fiume: allagate San Marzano e Castel San Giorgio Nuova ondata di maltempo nel Salernitano: danni e disagi anche in altri comuni

A causa del maltempo e delle abbondanti piogge che stanno, da questa mattina, interessato la provincia di Salerno è avvenuta un’esondazione del fiume Solofrana nel comune di Castel San Giorgio. In poco tempo strade e campi si sono allagati. Sono state particolarmente colpite: Via Riccardo Ciancio, Frazione Fimiani, Zona Cimiteriale e ferroviale. Forti disagi anche a San Marzano sul Sarno dove il fiume ha rotto gli argini allagando via Termine Bianco, via Pio La Torre e via Gramsci. "La Protezione civile sta provvedendo alla parziale chiusura di via Berlinguer" Fa sapere il sindaco Carmela Zuottolo. "Vi invito a non uscire! Limitate gli spostamenti e il traffico, anche perché siamo in zona rossa."

Sotto al post della fascia tricolore diversi i commenti dei cittadini che segnalano criticità. "In via Pio la Torre l'acqua è arrivata fin dentro casa di mia nonna" Scrive un ragazzo, condividento le immagini dell'abitazione. Paura e disagi anche a Nocera Superiore. dopo gli allagamenti nella zona Starza, si è verificata anche una frana dalla collina di Citola. Al lavoro vigili del fuoco, forze dell'ordine e protezione civile.