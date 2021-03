Montecorvino Pugliano:parco Franzese verso la riqualificazione Sindaco "Dopo 18 anni di immobilismo siamo pronti a valorizzare questa area restituendo dignità"

È stata aperta questa mattina, mercoledì 10 marzo 2021, l’unica busta contente l’offerta economica per la vendita degli immobili che rientrano nell’ex lottizzazione Franzese in località Bivio Pratole di Montecorvino Pugliano. La somma a base d’asta degli alloggi era stata fissata a 474.400,00 euro.

Ad aggiudicarsi (in via provvisoria) il complesso immobiliare di via Basilicata, che prevedeva solo offerte in aumento rispetto al valore posto alla base d’asta, la società DI.VI s.r.l. con sede a Montecorvino Rovella che ha offerto 475.348,00. Una somma questa che consentirà al Comune di Montecorvino Pugliano di proseguire l’opera di ripiano del dissesto finanziario in cui versa l’Ente.

Gli immobili Franzese sono stati sottoposti a confisca, sono stati assegnati al patrimonio comunale con sentenza del G.I.P. di Salerno n.393 del 2004 e acquisiti con successive procedure. Il Parco Franzese è stato coinvolto agli inizi degli anni 2000 nelle vicende giudiziarie che riguardarono l’allora amministrazione comunale.

La lottizzazione è formata da 36 appartamenti e 36 box, tra quelli in via di completamento ed i nuovi da costruire, la ditta aggiudicataria oltre a provvedere alla riqualificazione degli alloggi dovrà occuparsi alla urbanizzazione dell’intera area circostante.

«Altro risultato storico ottenuto da questa Amministrazione comunale dopo mesi di duro lavoro. Alla facile propaganda noi preferiamo i fatti». Afferma il Sindaco Alessandro Chiola che sottolinea: «Voglio ricordare che esattamente un mese fa siamo riusciti nell’alienazione del Parco Aurora, con indubbi benefici per le famiglie che all’epoca decisero di investire in questa area. Si tratta, in entrambi i casi, di ridare dignità ad un territorio che cambierà totalmente il volto di questa area strategica per lo sviluppo di Montecorvino Pugliano. Alle circa 30 famiglie che da venti anni vivono nel Parco Franzese, tra i disagi che questo comporta per l’assenza dei servizi di urbanizzazione, voglio dire che l’incubo è finito, finalmente riusciremo a riqualificare questa zona da anni dimenticata».